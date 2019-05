La prima Nuxe Spa italiana per un benessere «evoluto»

Viviana Persiani

Siamo alla ricerca costante di benessere. Magari in un'oasi verde e rilassante come il Santo Stefano Spa Relais, bellissima struttura collocata in una posizione strategica, a Sandigliano, ovvero a pochi chilometri da Biella, facilmente raggiungibile da Milano e Torino. Ma è anche una location perfetta per eventi corporate (può ospitare, nelle sue sale meeting, anche una platea di 180 persone). Ideale per ricevimenti e matrimoni, grazie a un dehors che abbraccia il giardino degli ulivi.

Chi volesse staccare la spina per qualche giorno, avrà la possibilità di farlo in questo quattro stelle, decidendo anche il ritmo del proprio soggiorno. Qui, l'ospite potrà, a totale sua discrezione, godere della piscina esterna Garden Pool, luogo ideale per godersi il sole in un angolo di paradiso biellese e rilassarsi, magari, con un cocktail dissetante al bar. E che dire di ritrovare un po' della forma fisica perduta, sfruttando la palestra con le sue attrezzature Technogym, giocando a tennis o divertendosi sul campo di calcio a 5?

Ovviamente, allietando il tutto con la buona cucina, come quella offerta dal ristorante del Santo Stefano, nel quale i sapori della tradizione enogastronomica del luogo si fondono con la creatività dello chef e del suo staff, frutto di una attenta selezione delle materie prime.

Il Relais è famoso soprattutto per l'eccellenza dei suoi trattamenti. Non a caso, la struttura ospita, al suo interno, la prima Spa Nuxe italiana, marchio francese noto in tutto il mondo anche per il prestigio delle fragranze dei suoi prodotti naturali. Oltretutto, direttamente collegate alla Spa Nuxe, in una sorta di continuum del relax che contraddistingue il Santo Stefano, sono state realizzate quattro nuove Suite Spa, ciascuna con dettagli unici. Il tutto, puntando a un concetto di benessere più evoluto, raffinato, creando vere oasi ricercate dal punto di vista estetico e anche del comfort.

Le altre camere del Relais Santo Stefano sono frutto di uno studio attento, volto alla creazione di un'armonia tra gli elementi, ma le suite, di recente allestimento, meritano davvero attenzione per le loro prerogative. Come la Spa Suite Resultime, nella quale l'ospite potrà godere della grande doccia con vari effetti acqua: pioggia, cascata, vaporizzazione e idromassaggio. E che dire della Spa Suite Reve de Miel, con arredi che riprendono il colore dorato e il calore del miele, senza trascurare l'artistico mosaico della doccia che ricorda le celle esagonali dei favi delle api, luogo che avvolge l'ospite in un dolce e caloroso abbraccio, con vasca tonda in camera da letto e zona doccia con parete attrezzata Gessi sempre ad effetti multipli.

Così come la Spa Suite Gessi, dove spicca l'ampia e confortevole doccia con parete attrezzata con effetti acqua multipli, rigorosamente Gessi: acqua a pioggia, acqua vaporizzata, doccia effetto cascata, getti idromassaggio verticali, il tutto accompagnato dal rilassante effetto della cromoterapia; fino alla Spa Suite Prodigieuse, la più ampia ed esclusiva delle suite, che presenta una mini spa privata, composta da una grande vasca idromassaggio in camera, una sauna ed un bagno turco per godere a pieno della massima riservatezza.

Punto di forza, come detto, è anche la Nuxe Spa, spazio benessere di 550 metri con sauna, hamman, doccia sensoriale e 6 cabine di trattamento nelle quali scoprire i protocolli Nuxe Spa e Result Spa per la prima volta in Italia.

Tutti i prodotti utilizzati dalle Beauty Therapist sono il frutto di una attenta ricerca in cosmetologia di origine naturale. Si pensi che ben 45 brevetti su estratti vegetali rendono esclusive queste formule, i cui principi attivi agiscono efficacemente sulla pelle. Con la possibilità di poter scegliere tra un menu davvero ampio di trattamenti corpo, modelage e viso. All'insegna di eccellenza e qualità.