Ora Sala vuole i poliziotti sui filobus

Nella migliore delle ipotesi un passeggero su quattro non paga il biglietto e per fare un sopralluogo serale a bordo della 90/91 e chiedere il ticket ai passeggeri, mettendosi nei panni dei controllori, anche il direttore generale di Atm Arrigo Giana giorni fa era accompagnato (il centrodestra ha tradotto con «scortato») dagli uomini della security. La dice lunga sulla percezione di insicurezza sulla linea che attraversa 24 ore su 24 la circonvallazione. «Probabilmente - ha ammesso ieri il sindaco Beppe Sala - bisogna trovare una formula mista, bisognerebbe rafforzare il personale Atm e di concerto con la polizia di Stato e i vigili aggiungere agenti». E la Lega porta il caso in Parlamento.