Ori paralimpici nella Granfondo dei Navigli

(...) Si tufferanno atleti, appassionati e anche l'assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri e alcuni protagonisti della Nazionale paralimpica, tra cui Simone Barlaam neo primatista del mondo sui 50 metri stile, Federico Morlacchi, Alessia Berra e Alberto Amodeo e lo chef vegano Simone Salvini. Tre i percorsi, tutti a favore di corrente, che si concluderanno in Darsena: i più allenati partiranno da Cassinetta di Lugagnano e nuoteranno per 24 chilometri; altri avranno lo start a Gaggiano, a 14 chilometri dall'arrivo; i meno esperti percorreranno 2.4 chilometri, dalla Canottieri San Cristoforo. La competizione, nata nel lontano 1895 ha invitato anche quest'anno gli atleti a «Nuotare per Bene» confermando il pluriennale sodalizio con l'associazione Caf Onlus come unica Charity Partner. Abbinando la sfida sportiva ad una solidale, attraverso la promozione di una colletta online sul portale Rete del Dono, i partecipanti possono contribuire concretamente a regalare un corso di nuoto ai bambini e ai ragazzi vittime di maltrattamenti ospiti delle Comunità della Onlus milanese. «Ogni anno ci rimettiamo in gioco perché crediamo fermamente nei valori della pratica sportiva come momento educativo di grande importanza per i nostri bambini» commenta l'AD del CAF Onlus Luisa Pavia. «La gran fondo cresce di anno in anno ed è bellissimo vedere come la città risponde con grande entusiasmo a questo genere di iniziative, soprattutto quando lo sport si abbina ad iniziative benefiche come quelle del Caf onlus» dichiara l'assessore Roberta Guaineri.

Antonio Ruzzo