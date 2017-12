La palestra è inagibile, da un anno ginnastica nel salone delle feste

Bambini costretti a fare ginnastica nel salone delle feste. Succede da quasi un anno nella primaria Scrosati di via Scrosati 3 (plesso ICT Tolstoj), in zona Lorenteggio. Il motivo? La palestra è inagibile da gennaio scorso per motivi di sicurezza. Tradotto: il solaio del pavimento, ovvero la struttura che lo sostiene, non regge più. I genitori della elementare hanno raccolto centinaia di firme per chiedere che vengano al più presto fatti i lavori. Ne hanno parlato anche all'assemblea di inizio anno, ma nulla sembra muoversi. «Abbiamo sottoposto più volte il problema alla dirigente scolastica, ma ancora non è successo nulla».

A gennaio, durante i lavori di adeguamento alle norme anti incendio nella scuola, i tecnici del Comune hanno riscontrato il problema strutturale alla pavimentazione, segnalandolo agli uffici e dichiarando inagibile la palestra. Dall'assessorato ai Lavori pubblici di Palazzo Marino passano la palla al municipio: «Dall' anno scorso spetta al municipio segnalare le priorità di intervento sugli edifici scolastici. E il municipio 6 non ha indicato la primaria Scrosati tra le priorità. D'altronde tutte le scuole della città hanno bisogno di manutenzione più o meno urgente, ma il Comune interviene direttamente solo nel caso di emergenze».

La situazione delle edilizia scolastica nella zona 6 non è particolarmente felice: sono molti i prefabbricati, infatti, che iniziano a dare segni di cedimento, come soffitti a rischio crollo, amianto, infiltrazioni d'acqua. All'inizio del 2017 il municipio 6 ha chiesto a tutti i dirigenti scolastici di raccogliere le segnalazioni per le proprie strutture. Il risultato è stata una lista di richieste di interventi prioritari per oltre otto milioni di euro di spesa, a fronte di un budget di 2,2 milioni di euro a disposizione della zona. «Abbiamo dovuto riordinare la lista - spiega il presidente del Municipio 6, Santo Minniti - dando la priorità assoluta alle situazioni che mettono a rischio la salute o l'incolumità dei bambini». In pratica? La cancellata pericolante di via Scrosati, il rifacimento di almeno 4 bagni in via Zuara, la sostituzione della contro soffittatura interna in viale Legioni Romane, il rifacimento del soffitto e la sostituzione dei serramenti in via Parenzo.

«I rappresentanti del consiglio di istituto sono venuti in consiglio di municipio a ottobre per sottoporci il problema - continua Minniti - dopodichè abbiamo sollecitato un incontro con i tecnici del Comune che abbiamo ottenuto solo a fine novembre». Con un gioco di incastri e i conti alla mano analizzando al centesimo i risparmi del costo dei lavori rispetto al preventivo e facendo slittare qualche priorità il parlamentino è riuscito a inserire anche il rifacimento della pavimentazione della palestra di Scrosati tra le priorità. «Abbiamo finanziato con il bilancio 2017 l'intervento che dovrebbe venire eseguito entro il 2018». Ora la palla passa di nuovo a piazza Scala che dovrà bandire la gara d'appalto, assegnare i lavori e far partire il cantiere.