Palestre fuori uso e vermi in mensa

Dal Lorenteggio ai Navigli, che si tratti di centro o di periferia le cose non cambiano. Un sottile filo rosso unisce le magagne delle scuole milanesi. Dalle palestre inagibili ai bruchi nelle minestre servite in mensa.

Da quasi un anno i bambini della primaria Scrosati in zona Lorenteggio sono costretti a fare ginnastica nel salone delle feste. Il motivo? La palestra è inagibile da gennaio scorso per motivi di sicurezza. Tradotto: il solaio del pavimento, ovvero la struttura che lo sostiene, non regge più. I genitori della elementare hanno raccolto centinaia di firme per chiedere lavori.

Giovedì in zona Navigli, una mamma che assaggiava i piatti della mensa di via Vigevano, si è imbattuta in un bruco nella minestra di farro.