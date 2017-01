Per Papa Francesco a Milano la Diocesi cerca 3mila volontari

Sabrina Cottone

Si fa più breve il conto alla rovescia per l'arrivo del Papa. A Natale da tutti i pulpiti milanesi è stato solennemente annunciato il «dono straordinario»: Francesco sarà a Milano sabato 25 marzo, giorno dell'Annunciazione, e alle 15 celebrerà la Messa nel parco di Monza. Il tempo stringe e così dalla Diocesi parte un appello per la ricerca dei tremila volontari disponibili a mettersi al servizio in questa giornata particolare per i cristiani e per tutta la città.

L'unico limite fissato per chi ha voglia collaborare con gli organizzatori è l'età, che deve essere compresa tra i diciotto e i settanta anni. Per il resto, chiunque abbia desiderio e si senta adatto, può rivolgersi alla propria parrocchia, dove sarà anche nominato un capogruppo. Oppure, se lì non trova compagni di strada, cercare le istruzioni disponibili su www.papamilano2017.it. A chi si presenterà, sarà chiesto di occuparsi dell'accoglienza delle persone, dell'animazione lungo i percorsi, del servizio d'ordine o di favorire l'accesso ai luoghi della visita del Papa. Qualcuno sarà reclutato per un periodo più lungo con compiti di segreteria.

Non si parte da zero. Sono arrivate 300 adesioni «spontanee», con un evento un po' speciale: 100 filippini milanesi si sono presentati in gruppo appena saputo dell'arrivo del Papa. La comunità cattolica filippina a Milano è molto nutrita, circa trentamila persone, il gruppo più numeroso e integrato: se è vero che frequentano molto le chiese a loro affidate, filippini e filippine sono presenti anche nella vita di ogni comune parrocchia. Dici filippino o filippina e pensi a chi lavora nelle case, come colf o baby sitter, e in molti casi è davvero così, grazie alla grande disponibilità, correttezza e affidabilità diffuse nella comunità.

La preparazione all'arrivo del Papa è partita un po' ovunque. «L'accoglienza nelle tue mani» recitano i volantini. Chi è tra i 18 e i 70 anni ed è disponibile il 25 marzo e per i giorni di formazione necessari, può rivolgersi alla propria parrocchia; se lì è attivo un gruppo di volontari, si può entrare a farne parte. Se il gruppo non esiste, ci si può rivolgere al responsabile decanale dei volontari che valuterà come e dove inserire il nuovo arrivato. La formazione avverrà on line e con sopralluoghi, ma saranno anche organizzati incontri formativi la sera e nei fine settimana.

I volontari saranno impegnati sulle tracce di Francesco, tra Linate, via Salomone, il Duomo, il Parco di Monza e San Siro. Il Papa partirà alle 7.10 dall'aeroporto di Ciampino per arrivare a Linate alle 8, dove sarà accolto dall'arcivescovo, il cardinale Angelo Scola, e dalle istituzioni. La prima tappa, alle 8.30, alle Case Bianche di via Salomone: il Papa visiterà due famiglie. Alle 9, sul piazzale della parrocchia di san Galdino, incontrerà famiglie residenti e rom, islamiche, immigrate. Poi lo spostamento in auto verso il Duomo, dove nello scurolo di San Carlo Francesco si soffermerà per l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie del santo copatrono. Alle 11 l'Angelus in piazza Duomo, con la benedizione dei fedeli. Poi la visita al carcere di San Vittore, dove saluterà il personale e pranzerà con i detenuti.

Papa Francesco andrà poi al Parco di Monza, nell'area dell'ex ippodromo. Alle 15 avrà inizio la Messa. Alle 17.30, a San Siro, incontrerà i ragazzi cresimandi e cresimati, i genitori, i padrini e le madrine. Alle 18 di nuovo a Linate, per il rientro in Vaticano.