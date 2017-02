Parcheggia l'auto sui binari Traffico in tilt per oltre un'ora

Ieri pomeriggio una Mercedes blu, parcheggiata a ridosso delle rotaie dei mezzi pubblici in via Manzoni, nel pieno centro della città, ha bloccato il traffico delle auto e soprattutto dei tram dell'Atm, per circa un'ora, tra le 15.45 e le 16.30

Due tram hanno aspettato, in prossimità di via Montenapoleone che i vigili insieme alla polizia dirigessero come potevano il traffico, mentre Atm provvedeva a limitare i disagi con un servizio bus sostitutivo.

Il proprietario della vettura è arrivato all'improvviso, scusandosi più volte per la noncuranza con cui aveva parcheggiato, quindi ha spostato la macchina e ha pagato senza lamentarsi l'uscita della gru mandata dai vigili.

Le multe per lui, però, non sono finite qui. Dovrà infatti probabilmente saldare anche una sanzione da oltre mille euro per aver impedito il traffico dei mezzi pubblici.

RC