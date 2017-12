«Quel parcheggio è un pericolo»

Sull'annoso caso dei parcheggi interrati in via Borgogna, il Tar ha deciso di affidare al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico la perizia sui rischi del cantiere per i fabbricati, denunciati nei ricorsi. Ma proprio un illustre docente del Politecnico, il professor Gianpaolo Rosati ha pubblicato una perizia agli atti dei magistrati che pubblichiamo. Ne emerge un quadro inquietante: «Il Progetto approvato dal Comune - scrive Rosati - non è conforme alle richieste strutturali della normativa vigente sulle Costruzioni, ma altresì insicuro e pericoloso dal punto di vista strutturale, per la sottovalutazione dei danni attesi alle costruzioni limitrofe esistenti». Non solo: «Anche nella sua versione definitiva, è insufficiente in termini di sicurezza antincendio e carente in termini di valutazioni ambientali».