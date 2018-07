Da Peck una cena «stellata» con un whisky da fuoriclasse

Dove, se non nel tempio della gastronomia milanese, si poteva tenere la degustazione di uno dei whisky più eccelsi mai distillati da mano d'uomo? Domanda semplice, risposta banale. Da Peck, ça va sans dire.

L'appuntamento è per domani sera, dalle ore 19. Sarà la prima serata organizzata dal Whisky Club Italia per un nuovo ciclo di tasting e serate «educational» incentrate sul distillato di malto. La cena sarà l'occasione per presentare il libro «My Name Is Whisky», straordinario volume che racconta - tra interviste e fotografie - le stelle del firmamento dello Scotch: dai master distiller scozzesi ai collezionisti italiani, senza dimenticare le vere star, ovvero le bottiglie. Saranno presenti gli autori (Simon Paul Murat, Davide Terziotti e Fabio Petroni) e sarà possibile acquistare il volume - edito da Mbook international - a prezzo speciale.

Fra le stelle del firmamento del whisky, una stella sarà anche ospite della serata: Giorgio D'Ambrosio, uno dei più grandi conoscitori e collezionisti di single malt al mondo, racconterà la sua storia: oltre mezzo secolo fra il bancone del Bar Metro di piazza De Angeli e i viaggi in Scozia a scovare barili da selezionare.

Durante la serata si potranno visitare i laboratori gastronomici di Peck e nella preziosa enoteca (oltre tremila le etichette da tutto il mondo) verrà servito un aperitivo con finger food: vino o cocktail del bartender Erik Viola. A seguire la degustazione del Glen Mhor 30 anni imbottigliato da Giorgio D'Ambrosio, un'eccellenza introvabile da una distilleria ormai chiusa.

La cena si terrà presso il ristorante Al Peck: menù con tre portate, ognuna accompagnata da vini selezionati dalla casa, e per concludere un dolce abbinato ad un whisky. La quota di partecipazione sarà di 150 euro: prezzo significativo, ma comunque meno di quanto costerebbe un semplice bicchiere di Glen Mhor in qualsiasi whisky bar abbastanza fornito da poter avere un simile gioiello in cantina.