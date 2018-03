Picchia i genitori e tenta di strangolare la fidanzata

Ennesimo caso di violenza tra le mura domestiche. Un 46enne italiano è stato arrestato dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Milano per maltrattamenti in famiglia, minacce aggregavate e tentato omicidio. Tutto è accaduto alla notte tra mercoledì e giovedì intorno alle 3, quando i genitori dell'uomo, due anziani disabili ultra 70enni, (madre invalida al 70% e padre al 100%) sono intervenuti per sedare l'ennesima lite tra il figlio e la fidanzata, ma sono stati aggrediti con schiaffi, calci e pugni. L'anziano, nonostante le percosse, sarebbe riuscito a raggiungere la cucina e a mettersi in contatto con i carabinieri. L'uomo, sotto l'effetto di alcool e droga, entrato nella stanza e vedendo il padre al telefono gli ha puntato un coltello dalla lama di 40 centimetri dicendo che lo avrebbe ucciso. I vicini, nel frattempo, svegliati dalle forti urla, hanno dato l'allarme chiamando le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati nell'appartamento di via Bazzini, zona Piola, hanno trovato l'uomo che stringeva le mani intorno al collo della compagna 36 enne. La donna, tranquillizzata dal personale intervenuto in soccorso, ha raccontato di aver più volte subito violenze, ma senza mai denunciarlo, anche a seguito dell'ultimo episodio. I genitori dell'uomo, invece, hanno denunciato il figlio, ma né loro né la nuora si sono fatti trasportare in ospedale. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a San Vittore. Si tratterebbe di un pregiudicato, senza lavoro e con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e droga. I due hanno una relazione da novembre 2016, ma dalla scorsa estate il 46enne ha iniziato a controllare il telefono cellulare della compagna e i profili social della donna, convinto che lei lo tradisse.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2018 sono state pubblicate le Linee guida nazionali di indirizzo e orientamento per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e di assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza.