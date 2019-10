"Piccolo grande cinema" con film formato famiglia

Largo ai minori. L'invito in sala è servito e l'appuntamento è in Cineteca con una rassegna su misura per giovanissimi, in grado di accontentare però anche i loro accompagnatori adulti. «Piccolo grande cinema» è un momento in cui grandi e piccini possono trovare un punto di incontro fra gusti e interessi. E ad attenderli c'è una raffica di anteprime e film di imminente programmazione. Si comincia già con una novità, Louis & Luca - Missione Luna, un film norvegese proveniente direttamente dal Trieste Science fiction festival, che rende omaggio ai cinquant'anni dello sbarco sul satellite del nostro pianeta. La serata sarà allietata da dolcetti galattici ed è gradito un dress code spaziale.

Ma è solo l'inizio. Ailo, un'avventura tra i ghiacci con la voce narrante di Fabio Volo è un viaggio in Lapponia visto con gli occhi di una renna. Altra anteprima è Manou la rondine con Willem Dafoe, il recente Van Gogh che vinse un anno fa a Venezia, stavolta alle prese con un uccellino che crede di essere un gabbiano come i suoi genitori, salvo scoprire di essere stato adottato. Uno spunto che unisce due temi di particolare attualità, le diversità di razze e - appunto - l'adozione. Alla mia piccola Sama porterà il pubblico nella guerra in Siria attraverso la sensibilità di una ragazzina che, a suo modo, cerca di opporsi al regime di Assad mentre Maternal di Maura Delpero - presente in sala nella proiezione di venerdì 1 - tratta il tema della maternità, mettendo a confronto ragazze madri con chi non ha mai vissuto il mistero di generare un figlio. Le suore. Un film raffinato e istruttivo dalle enormi capacità seduttive, presentato in estate a Locarno e diretto a un pubblico adulto. Da non perdere La famosa invasione degli orsi in Sicilia, un cartone animato vagamente ispirato a un racconto di Dino Buzzati e diretto a tutte le età.

La rassegna comprende anche temi storici. Un grande regista, Werner Herzog, incontra uno statista celebre come Gorbaciov e, ad arricchire l'iniziativa, anche visite agli archivi del Mic, uno sguardo retrospettivo su Zorro che compie un secolo di vita, un viaggio nel cinema di animazione accompagnati da Mary Poppins. Insomma ce n'è per tutti, a patto di guardare attentamente il programma sul sito www.cinetecamilano.it/festival/piccolograndecinema. Gli spettacoli sono gratuiti per i minori di 19 anni e, in parte, anche per chi ne ha di più. I maggiori pagheranno 5 euro solo per le proiezioni al Mic mentre quelle previste in sala Testori a Palazzo Lombardia sono libere fino a esaurimento posti. Per tutte le serate è richiesta la prenotazione, in particolare per domenica 10, ultimo giorno di appuntamenti, quando le proiezioni saranno gratis per tutti, indifferentemente dal luogo in cui si terranno.