Pm10 ancora fuorilegge, scattano i divieti

Nessuna tregua. Le centraline dell'Arpa hanno registrato ieri per il quarto giorno consecutivo valori del Pm10 fuorilegge (il valore limite è di 50 microgrammi al metro cubo) e dunque da martedì, come prevede il protocollo antismog firmato lo scorso 9 giugno da Regione Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Ministero dell'Ambiente e adottato dal Comune di Milano, scattano i primi blocchi auto che dureranno almeno fino a mercoledì. Poi, si valuterà giorno per giorno. Per il rientro dell'ordinanza la direttiva prevede che le polveri sottili rientrino sotto i limiti per almeno due giorni di fila oppure un giorno con la previsione per il successivo di condizioni favorevoli alla dispersione. Per ora almeno fino a martedì Arpa prevede un meteo sempre favorevole all'accumulo di inquinanti. L'ultimo dato pubblicato ieri sul sito si riferiva alle 24 ore precedenti, e segnava 70,6 microgrammi al metro cubo di polveri nell'aria dell'area metropolitana milanese. Scatta quindi il divieto di circolazione per i veicoli privati alimentati a gasolio fino alla classe Euro 4 inclusa dalle ore 8.30 e alle 18.30 e per i veicoli commerciali fino alla classe diesel Euro 3 dalle ore 8.30 alle 12.30.