Pomeriggi al via con Znaider star del violino

Al via la 73esima Stagione sinfonica dell'Orchestra «I Pomeriggi Musicali» al Teatro Dal Verme (via San Giovanni Sul Muro a Milano). «Musica a Colori» è il titolo della rassegna 2017/2018. «Colore e suono diceva Goethe sono come due fiumi che nascono da un'unica montagna, ma che scorrono in condizioni del tutto diverse...».

Per l'esordio di questa sera dalle ore 21 (con prove stamani dalle 10 del mattino e replica sabato alle 17) sono state scelte le pagine di «Quadri di un'esposizione» di Modest Musorgskij, affidati all'estro della bacchetta di George Pehlivanian. Prima però, in apertura di serata, il palco del Teatro Dal Verme darà spazio al fiore all'occhiello di questa inaugurazione: l'esibizione del grande violinista Nikolaj Znaider nel «Concerto per violino e orchestra, in re minore», di Jean Sibelius, brano dalla bellezza singolare e ricercata.

LuPav