Pomeriggio in musica agli Orti di Leonardo

Questo pomeriggio alle ore 18, negli Orti di Leonardo è le volta del concerto per violino e archi "Beethoven Sinfonia n. 1" diretto dal maestro Alessandro Bonato con Fatlinda Thaci al violino e orchestra I Pomeriggi Musicali. I biglietti si possono acquistare presso Ticketone al Teatro da Verme (martedì-sabato ore 11-19) o al Chiostro delle Stelline (aperta a partire dalle 16.45, solo il giorno del concerto. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro dal Verme in via San Giovanni sul Muro 2.

"iniziative come I Pomeriggi alle Stelline, che richiamano un pubblico sofidticato e una platea curiosa, contribuiscono a rafforzare il legame tra ciò che accade dentro e all'esterno della Fondazione. Un appuntamento irrinunciabile per chi ama la musica", spiega PierCarla Delpiano, presidente della Fondazione Stelline.

Da segnalare che è possibile, prima del concerto, visitare la mostra di Michael Wolf, grande fotografo e artista che ha vinto due World Press Photo (nel 2005 e nel 2010) e è arrivato nella selezione finale dell'ultima edizione del prestigioso Prix Pictet.

Lifes in cities, premiata all’ultima edizione di Les Rencontres d’Arles, è una retrospettiva che presenta 150 opere di Wolf da 6 sue celebri serie: dalla più recente Paris Rooftops (2014), alla serie di foto più famosa Tokyo Compression (2010-2013), ma anche Informal Solution (2003-2014), Architecture of Density (2003 - 2014) e Transparent City (2006) dedicate alla complessità delle città moderne, fino ai lavori che testimoniano i suoi primi anni di attività come fotografo documentarista. Scatti e progetti capaci di cogliere nelle complessità strutturali del paesaggio urbano tracce della densità di quello umano, come nella serie dedicata ai tetti di una Parigi al confine tra rappresentazione e astrazione (il biglietto, in abbinata con quello del concerto, costa 6 euro).

Informazioni: www.dalverme.org e www.stelline.it