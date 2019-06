Pop e street art nella Franciacorta

Si intitola «Da Warhol a Banksy, un viaggio che attraversa la storia dell'arte contemporanea» la mostra che si è appena inaugurata negli spazi di Franciacorta Outlet Village, a cura di Galleria Deodato Arte. Il progetto, che chiuderà il prossimo 15 settembre, nasce con lo scopo di avvicinare i grandi nomi della pop art e della street art ad un pubblico vasto ed eterogeneo.

Ad emergere in questo entusiasmante percorso artistico è il fil rouge che lega indissolubilmente figure importanti come quelle di Andy Warhol, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Banksy, Mr. Brainwash e Obey, le cui opere hanno lasciato e continuano a lasciare un'impronta indelebile nel mondo dell'arte contemporanea. Come fa la pop art ad evolvere nella street art? L'esposizione esplora tutti i passaggi di questa metamorfosi.Tra i lavori di Warhol in mostra c'è una Marilyn Monroe This is Not By Me, firmata in originale dell'artista. Opera iconica di grande valore, Marilyn è emblematica di come l'artista abbia fatto della ripetizione seriale un'arte e di come la sua firma sia in grado di cambiare completamente il valore di un'opera.

Gli appassionati di Haring possono trovare diverse litografie in bianco e nero provenienti da una delle collezioni più importanti: il Portfolio Lucio Amelio. Si tratta di una serie realizzata del 1983 per il gallerista napoletano Lucio Amelio con soggetti fortemente provocatori, incentrati su tematiche come AIDS, nucleare e avvento delle nuove tecnologie.

Una vera chicca le litografie offset originali di Basquiat, tutte firmate. Le opere in mostra sono invitation card che l'artista distribuiva ai collezionisti più stretti durante i vernissage, una vera rarità! Quello che emerge è l'animo sensibile e tormentato di un artista a tutto tondo.

Entrambe le opere di Banksy presenti in mostra sono invece serigrafie su carta firmate, realizzate in edizione limitata. La firma importantissima, perchè sono difficilissime tra trovare. Banksy spesso non firma o firma con un timbro. I due soggetti molto conosciuti e come sempre di protesta e critica della contemporaneità. In mostra sono presenti alcune opere uniche o in tiratura limitatissima (massimo 10 esemplari), che testimoniano l'impegno politico di Fairey Shepard, in arte Obey, massimo esponente della street poster art, che ha raggiunto una fama planetaria grazie all'illustrazione Hope di Obama.

Tra i più grandi protagonisti della street art internazionale contemporanea c'è infine Mr. Brainwash, recentemente protagonista della sua prima mostra personale in Italia organizzata dalla Galleria Deodato Arte. Le opere uniche esposte al Franciacorta Outlet Village esprimono con forza la filosofia di un artista geniale e controverso, incentrata sul concept Life is Beautiful, un invito ad essere positivi e ottimisti ogni giorno della propria vita.

RC