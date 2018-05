Open house, milanesi in coda

Milanesi tutti in coda per il weekend «Open House Milano», progetto che apre oltre cento siti architettonici della città spesso inaccessibili al pubblico.

Tra i luoghi aperti per Open House Milano 2018 spiccano diverse novità, come il Velodromo Vigorelli, i Laboratori Ansaldo del Teatro alla Scala, l'Atelier Colla, le Ex Officine Aereonautiche Caproni (Officine del Volo), il Teatro Gerolamo, la Moschea al Wahid e molto altro. Aprono anche Palazzo Lombardia, il Grattacielo Pirelli e il Grattacielo Milano, la sede del Corriere della Sera e la sede Rai di corso Sempione. Da non perdere, tra gli edifici di rilevanza storica, Palazzo Clerici, Palazzo Castiglioni, la Biblioteca Sormani, il Rifugio Antiaereo di piazza Grandi, lo Studio Museo Francesco Messina.

Un'occasione unica per immergersi nelle stratificazioni architettoniche del capoluogo lombardo, solcando diverse epoche e stili grazie agli affascinanti itinerari in programma, opportunità per scoprire quei luoghi che fanno parte del quotidiano, ma di cui non si conosce la storia, spazi privati, atelier d'artista, il tutto grazie alle visite guidate e gratuite.