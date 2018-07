Presente e passato: tre fratelli a confronto

Il titolo originale è in italiano benché il film sia francese. La villa di Guediguian diventa La casa sul mare ma il risultato non cambia. Seppur già uscito da qualche settimana, si tratta di un'opera da non perdere per il grande valore poetico e suggestivo, trasmesso da questo terzetto di figli in visita all'anziano padre colpito da un ictus. Molto diversi fra loro, i tre si trovano a rievocare la loro adolescenza in rapporto a un presente che impone loro bilanci e confronti tipici di quell'età a mezza strada fra i 40 e i 50 anni. Il film, elegantissimo e struggente, è ambientato in Costa Azzurra e tocca il tema dell'immigrazione e della carità senza inflessioni politiche troppo accentuate. Il bagno nei ricordi in rapporto al presente e ai primi segnali di cedimento dei genitori è dedicato a quanti amano un cinema sociale in cui ritrovarsi e forse identificarsi.

