Preso trafficante di migranti Era sfuggito alla cattura

Un trafficante di migranti, un 34enne di origine egiziana, è stato arrestato sabato pomeriggio dalla polizia in città. L'uomo era latitante dallo scorso luglio, quando la Direzione distrettuale antimafia (Dda) del capoluogo lombardo aveva richiesto 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere per altrettanti trafficanti di esseri umani.

Di loro, tre erano risultati irreperibili, tra cui il 34enne, accusato di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

L'operazione della scorsa estate si chiama «Transitus», e aveva riguardato le province di Monza, Milano, Brescia e Venezia.

L'egiziano è stato bloccato in via Sammartini sabato pomeriggio da una volante del commissariato Greco Turro che, negli ultimi mesi, ha intensificato i controlli nell'area circostante il centro di accoglienza.

Trentaquattro ordinanze di custodia cautelare, di cui 18 eseguite in Italia. Questo il bilancio dell'operazione contro il fenomeno del traffico dei migranti coordinata e diretta dalla Dda di Milano e presentato alla stampa solo due giorni fa.

Le manette hanno permesso di smantellare un'organizzazione criminale, composta da diverse nazionalità: persone egiziane al vertice, finiti in manette anche sudanesi, afgani e tunisini; ruolo minore per tre italiani finiti nell'inchiesta. L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, aggravata dalla transnazionalità.