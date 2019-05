Primo voto per 4.972 diciottenni Nel 1988 erano oltre diecimila

Chiara Campo

Il 26 maggio sarà la prima volta al voto per 4.972 milanesi. Sono i neo diciottenni, 2.473 maschi e 2.499 femmine, debutteranno alle urne con le elezioni Europee. Secondo l'ultima rilevazione semestrale del corpo elettorale, che risale a fine 2018, sono un milione 27mila e 788 i cittadini iscritti alle liste (su una popolazione di 1.242.123 residenti). In netta maggioranza le donne, possono votare in 542.930 contro 484.858 uomini, oltre 58mila in più. Si voterà in 1.248 sezioni, di cui 24 ospedaliere. E nelle liste figurano 66.222 elettori all'estero totali. Sul portale internet Open Data del Comune (a cui si accede dal sito istituzionale) sono pubblicati da ieri i dataset relativi alle prossime elezioni Ue e le variazioni del corpo elettorale a partire dal 1988. Trentun anni fa i residenti erano a quota 1.369.295, circa 127mila in più, e i neodiciottenni che festeggiavano il battesimo del voto allora erano il doppio, 10.014, anche se quest'anno si segnala persino una risalita: erano scesi a 4.548 nel 1998 e a 4.098 nel 2008, dieci anni dopo quindi sono risaliti quasi a quota cinquemila. I votanti all'estero sono passati invece dai 20.112 del 1988 ai 27.542 nel 1998 fino ai 29.567 nel 2008 e i 66.222 del 2018. Le sezioni totali erano 2.160 nel 1988 mentre dal 1998, anno in cui tutti i Comuni hanno subito una riduzione di un terzo delle sezioni, oscillano tra le 1.254 e le 1.248.

Via alle ultime due settimane di campagna elettorale. A Milano si voto solo per le Europee ma saranno in tutto 995 i Comuni che andranno alle urne anche per scegliere il nuovo sindaco, compresi tre capoluoghi di provincia, Cremona, Pavia e Bergamo dove la sfida è tra l'uscente del Pd Giorgio Gori e il leghista Giacomo Stucchi. Nella città metropolitana di Milano si scelgono 68 giunte, tra le sfide più attese Rozzano che è rimasto l'ultimo baluardo della sinistra, una «roccaforte rossa» dove governa senza interruzione dal Dopoguerra. Ci proverà Giovanni Ferretti, candidato unico del centrodestra, il Pd tenta il bis con Barbara Agogliati. Tra i Comuni sopra i 15mila abitanti al voto ci sono Cormano, Cusano, Cornaredo, Cesano Boscone e Trezzano sul Naviglio.