Al pronto soccorso marocchini picchiano medico e infermieri e poi li denunciano

Arrivano, picchiano e poi denunciano per lesioni quelli che hanno malmenato. Sembra una commedia assurda, invece è cronaca notturna dell'hinterland milanese. Ieri una coppia di cittadini italiani di origine marocchina ha scatenato il panico nell'ospedale Bassini di Cinisello. Sono arrivati alle 6 del mattino portati da un'ambulanza ed è finita con l'intervento dei carabinieri: i due, 24 e 21 anni, sono giunti già fortemente alterati anche se dalle prime ricostruzioni non è chiaro se da alcol o droghe. Già essere stati portati in quel pronto soccorso però pare non essergli piaciuto, anzi pare proprio essere stato il motivo per il quale si sono infuriati: poco dopo il loro arrivo hanno aggredito tre infermieri, un medico e un operatore sanitario. Al personale del Bassini non è rimasto che chiamare i carabinieri che hanno portato in caserma la coppia inferocita. Ai militari non è però stato possibile trattenere i due, perchè di tutte le prognosi degli aggrediti la più grave era una di quindici giorni. E la legge prescrive che sotto i venti giorni non è possibile tenere in cella l'aggressore. A questo punto, i due giovani sono usciti e si sono recati al pronto soccorso di Sesto San Giovanni denunciando le ecchimosi a loro dire causate dall'aggressione subita dai medici del Bassini. Secondo la loro ricostruzione dunque non sarebbero stati loro ad aver pestato il personale sanitario, ma l'inverso.

L'episodio non ha mancato di suscitare indignate reazioni della politica locale: «Quanto accaduto ieri al Pronto Soccorso dell'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo è l'ennesimo e gravissimo episodio di violenza commesso nei confronti di onesti lavoratori, in questo caso verso personale sanitario, pronto ad aiutare il prossimo e non certo ad essere aggredito da chi chiede il loro aiuto - ha commentato il consigliere regionale Riccardo Pase in quota Lega - Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà alle persone aggredite. Purtroppo - tuona il consigliere leghista - gli episodi di violenza commessi nei confronti degli autisti di autobus, commercianti, taxisti e oggi anche nei confronti di personale sanitario hanno raggiunto una recrudescenza senza eguali. Sono episodi gravissimi che vanno condannati senza mezzi termini. Nei prossimi giorni chiederò un incontro all'Assessore alla Sicurezza De Corato e l'Assessore al Welfare Gallera per studiare soluzioni in grado di proteggere tutti i lavoratori». Proposta subito accolta da De Corato che accettando l'invito ha ricordato come non sia la prima volta che la cronaca riporta di episodi del genere: «Il 10 aprile vi fu la rissa tra extra comunitari al pronto soccorso di Magenta dove dalla strada si passò dentro all'ospedale per la resa dei conti. Oggi questa del Bassini. La notte alcuni pronto soccorso sono zona off limits, ci vuole una strategia per tutelare personale e utenti».