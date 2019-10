Prostitute in vetrina e minimarket. La Lega chiede di applicare sanzioni

«A cinque mesi dalla nostra richiesta di un'ordinanza che vieti la vendita di alcolici da asporto dalle 20 alle 10 del mattino, la situazione nel quartiere di via Padova e viale Monza è rimasta inalterata». Il consigliere comunale e regionale della Lega Max Bastoni chiede controlli e provvedimenti più pesanti. «Ci troviamo di fronte - elenca il leghista - a minimarket vendono a tutte le ore del giorno solo alcolici e superalcolici con il risultato di avere nelle strade ubriachi molesti e potenzialmente pericolosi, cancelli del parco Trotter lasciati aperti la notte, trans che si prostituiscono davanti alle scuole, prostitute in vetrina in negozi riadattati ad alloggi, assembramenti nei weekend in spregio ai regolamenti del verde urbano che ormai sono diventati secondo i sindacati della Polizia Locale un problema di ordine pubblico per il numero di persone coinvolte».

Bastoni sostiene che la zona sia «abbandonata al proprio destino, senza interventi sociali e di prevenzione» e ricorda che «non solo nel quartiere di via Padova/viale Monza si siano consolidati fenomeni identici, con gruppi etnici che non rispettano le semplici regole della convivenza civile» e «milanesi in condizioni svantaggiate che tendono ad aggravare la loro qualità della vita e per diverse motivazioni non possono permettersi il trasferimento».

Non si può ridurre il tutto, fa presente l'esponente leghista, «ad un problema di sicurezza che sicuramente esiste ma può essere superato mediante la prevenzione di azioni illecite, con maggiori controlli da parte delle Forze dell'ordine e non con interventi ex post» ma Bastoni rimarca che «bisogna anche concentrare nel Municipio 2 investimenti che portino al recupero di aree abbandonate e alla creazione di eventi collettivi che coinvolgano le scuole». Il rispetto delle regole, conclude il consigliere, «non può sganciarsi dal riportare gli abitanti a vivere il proprio quartiere, il miglior antidoto per allontanare balordi e contrastare il degrado».