Ragazze in Suv si schiantano contro bus: 7 feriti

Un destino decisamente benevolo quello che ha protetto tre ragazze e un ragazzo sabato sera, a bordo di un fuoristrada lanciato a tutta velocità e schiantatosi contro un autobus per una precedenza non data a un incrocio con semaforo lampeggiante. E poteva andare molto peggio anche per chi si trovava a bordo mezzo pubblico. Che, colpito sul lato anteriore destro, ha sbandato, travolgendo un taxi parcheggiato e andando a schiantarsi contro una cancellata.

L'incidente è accaduto all'alba, poco dopo le 5.30 di ieri tra le vie Quaranta e Gargano, a pochi passi da via Ripamonti. Secondo la ricostruzione della polizia locale il Suv, una Porsche Cayenne con targa svizzera, proprio per non aver rispettato la precedenza ha preso in pieno un autobus della linea 95 che in quel momento stava transitando in strada.

Sul posto sono intervenute sei ambulanze e una auto medica. Ad avere la peggio il conducente dell'autobus, ricoverato in codice giallo al Policlinico insieme a due passeggeri, anche loro rimasti fortemente contusi in più parti del corpo nello scontro.

Tre codici gialli e uno verde per i giovani sul fuoristrada: una ragazza di 23 anni, proprietaria della vettura e alla guida al momento dello schianto, due sue amiche 25enni e un amico di 31 anni, sono stati portati negli ospedali San Raffaele, Fatebenefratelli e in quello di Rozzano.

Mentre le condizioni in cui sono ridotti il bus e il Suv fanno comprendere l'entità della tragedia evitata per un soffio, i vigili ieri hanno effettuato tutti i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Per questo la strada è rimasta chiusa per ore ed è stata poi riaperta al traffico solo attorno alle 11.