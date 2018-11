Ragazzo picchiato da due stranieri Grave in ospedale

Un ragazzo di 21 anni è stato aggredito e picchiato con calci e pugni nella notte di sabato sull'alzaia Naviglio Pavese. Il 118 lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. Fortunatamente è fuori pericolo. Non è per ora chiaro come si sia arrivati al pestaggio. Sul caso indaga la Questura. Secondo quanto riferito dagli amici della vittima, intorno alle 2.50 dopo una serata nei locali il gruppo è stato aggredito senza alcun apparente motivo da due nordafricani. Il 21enne sarebbe stato spinto e sarebbe caduto sbattendo violentemente la testa. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, ma poi i traumi si sono rivelati meno preoccupanti. Il giovane è stato ricoverato e resta sotto osservazione.