Ragazzo si addormenta sui binari dopo una notte di bagordi

Notte folle quella che tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1° novembre ha portato un ragazzo ad addormentarsi sui binari del tram. Probabilmente il 21enne aveva trascorso la notte di Halloween a festeggiare in qualche locale di Milano, magari bevendo anche qualche bicchiere di troppo. Tanto da non reggersi in piedi e non riuscire a fare ritorno a casa. Il giovane si è così appisolato sul prato di piazzale Brescia, in zona De Angeli. Per l’esattezza proprio sopra le rotaie del tram, in quel punto passano infatti sia il 10 che il 16.

Era da un po’ passata mezzanotte quando un tranviere si è trovato davanti il ragazzo steso per terra. Fortunatamente il macchinista ha avuto la prontezza di riflessi di fermare il mezzo ed evitare di investirlo, nonostante la poca visibilità dovuta al buio notturno. La circolazione Atm è rimasta bloccata fino a che un’ambulanza del 118 non è arrivata in soccorso dell’addormentato. Il 21enne è stato così trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli. Con ogni probabilità il ragazzo avrà poi qualche conseguenza amministrativa dovuta all’interruzione di pubblico servizio.

Sulla pagina Facebook Tranvieri di Milano è stato pubblicato il video con tanto di commento “Ubriaco si addormenta sui binari del tram. Ecco cosa è successo la notte del 1 Novembre 2019. Un ubriaco si è addormentato sui binari ma l'operatore di esercizio dell'Atm alla condotta del tram si è accorto del corpo accasciato sui binari e ha potuto fermare il tram per tempo. Non è la prima volta che accadono situazioni del genere a Milano e, non sarà certamente l'ultima”.

