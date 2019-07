Rapinato e pestato da senegalese in corso Como, ora rischia di perdere un occhio

Era andato a recuperare il figlio, che usciva da una festa in una discoteca nei pressi di corso Como. In quella circostanza gli era stato rubato il cellulare e, durante l'inseguimento per riprendere il proprio telefono, era stato colpito da un pugno in pieno volto, a causa del quale rischia di perdere la vista da un occhio. Secondo quanto riportato da Il Giorno, in queste ore, il presunto aggressore è stato fermato dai carabinieri.

Il giovane fermato

In base alle prime ricostruzioni, il responsabile del gesto sarebbe un 21enne di origini senegalesi, cittadino regolare e incensurato, il cui fratello, a sua volta, sarebbe stato denunciato e arrestato, in precedenza, per lo stesso tipo di reato. E cioè il furto di cellulari fuori dai locali. L'uomo sarebbe stato identificato pochi giorni dopo il fatto, grazia alle telecamere, alle testimonianze degli addetti alla sicurezza e da alcuni amici del figlio, che avevano soccorso il padre dell'amico. L'ordinanza di custoria cautelare è arrivata nei giorni scorsi ed è stata eseguita domenica scorsa, in piazza XXV Aprile, dove il presunto rapinatore è stato fermato. Lui non ha opposto resistenza.

La dinamica dell'aggressione