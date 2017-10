Referendum: ecco le scelte dei partiti

Sei giorni all'impatto con le urne. Domenica 22 ottobre, gli elettori della Lombardia (e del Veneto) sono chiamati alle urne per il referendum consultivo sull'autonomia. Con la consultazione, che non richiede quorum e sarà la prima a celebrarsi col voto elettronico, la Regione chiede ai cittadini un mandato per intraprendere le iniziative necessarie per ottenere condizioni particolari di autonomia, cioè nuove competenze oggi gestite totalmente o in parte dallo Stato centrale. Ecco l'orientamento dei partiti.

Intanto si guarda con curiosità alle modalità di voto: sarà il primo voto elettronico in Italia, in quella che è stata presentata come il più grande evento elettorale non gestito dal governo. I cittadini utilizzeranno 24.400 le «voting machine», che non saranno collegate a Internet e oggi sono sigillate e conservate in una località segreta, fino alla consegna ai Comuni.