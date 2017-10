Referendum sull'autonomia Nel Pd scoppia il caos

Volata finale. Ultime due settimane di campagna prima del referendum sull'autonomia del 22 ottobre, il primo con voto elettronico in Italia e il più importante appuntamento con le urne non gestito dal ministero. Se vincerà il sì, il presidente della Regione Roberto Maroni aprirà il tavolo con Roma per ottenere un'autonomia speciale. Se a prevalere saranno i no, la battaglia autonomista lombarda sarà archiviata. Il governatore sta cercando di spersonalizzare e spoliticizzare il più possibile la partita. Con questo spirito si dichiara soddisfatto dell'impegno di Forza Italia e striglia i «grillini». Capitolo a parte il Pd, dove come al solito regna un caos di voci e posizioni diverse e inconciliabili, soprattutto fra sindaci e deputati.