La Regione: «In due settimane via Corelli centro per rimpatri»

Alberto Giannoni

Fare (presto) di via Corelli un centro per il rimpatrio. Nei giorni in cui pare profilarsi un nuovo allarme, la ricetta della Regione è questa: tornare al vecchio Cie nella periferia est di Milano (nei pressi di Linate) e utilizzarlo per rimpatriare i migranti senza titolo, quindi immigrati cui è stata negata protezione in Italia, migranti di ritorno da altri Paesi e transitanti (persone che qui non hanno inoltrato alcuna domanda di asilo, perché puntano ad altri Stati).

L'apprensione sul caso è tornata a salire. E mentre il fronte del mare sembra sotto controllo - grazie alle misure prese negli ultimi mesi, ora consolidate dal Viminale - è dai flussi di terra che arrivano nuovi motivi di preoccupazione (...)