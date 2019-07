Rifiuti, Amsa promossa con un 8 dai milanesi

Proprio nel giorno in cui la sindaca di Roma Virginia Raggi viene lasciata sola per lo scandalo dei rifiuti, che hanno sommerso la capitale, da Palazzo Marino vengono diffusi i dati della «costumer satisfaction» di Amsa, da cui emerge che i milanesi sono estremamente soddisfatti del servizio.

L'indagine, realizzata attraverso lo strumento dell'intervista telefonica nei mesi di maggio e giugno, ha evidenziato come il 96 per cento dei 4.255 cittadini intervistati è soddisfatto del servizio, attribuendo ad Amsa un voto compreso tra il 7 e il 10. Scendendo nel dettaglio, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel 2018 ottiene una valutazione media pari a 8,3, in crescita rispetto a quella del 2017 (7,7), con una percentuale di soddisfatti pari al 97 per cento.

Il 94,96 per cento dell'utenza intervistata si dichiara molto soddisfatta rispetto alla chiarezza e alla completezza delle comunicazioni riguardanti la raccolta differenziata (valutazione media pari all'8 nel 2017 era al 7,6). La soddisfazione cresce (95,6 per cento) rispetto all'adeguatezza degli orari di raccolta, con una valutazione media dell'8.

Il 20,5 per cento dei milanesi ha usufruito del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, ormai noto a oltre 9 intervistati su 10, con una soddisfazione percentuale del 98,59 per cento e un voto medio di 8,8 quasi un punto in più rispetto al 2017.

Ottimi anche i riscontri per il servizio di pulizia stradale, che nel 2018 ottiene una valutazione media pari a 7,39 in linea con lo scorso anno con una percentuale di soddisfatti pari all'86 per cento. Tra i servizi più apprezzati spiccano la pulizia delle aree di mercato, con un voto medio di 8,33 e una percentuale di soddisfatti pari al 98 per cento. In linea con i risultati del questionario dello scorso anno anche il servizio di pulizia delle aree verdi, con una valutazione media pari a 7,3 e una percentuale di soddisfatti pari all'87,49 per cento.

Nel 2018 un terzo degli intervistati ha fatto uso delle riciclerie: i centri maggiormente usati sono Corelli (per il 28 per cento con una valutazione dell'8,3) e la ricicleria Milizie (per il 26 per cento, valutazione complessiva dell'8,4). Così se il 78 per cento dei milanesi dichiara di non avere dubbi su come separare i rifiuti, il 22 per cento ha manifestato incertezze su carta, la plastica e i rifiuti speciali.