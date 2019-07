Rifiuti, nuovo piano regionale. "Contrasto al traffico illecito"

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore ad Ambiente Raffaele Cattaneo, la proposta di «Atto di indirizzi al Consiglio regionale, in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche». La Regione da tempo si è dotata di uno strumento, il Programma Regionale di Gestione Rifiuti, che ha consentito negli anni di garantire una gestione dei rifiuti efficiente, con costi per il cittadino inferiori alle altre regioni italiane, ed efficace, raggiungendo i target prefissati per gli obiettivi di tutela ambientale.

Il nuovo piano risponde anche all'evoluzione che si è determinata nel settore a causa delle modifiche alle norme statali, tra cui l'art. 35 del «Decreto Sblocca Italia», che ha di fatto minato il principio dell'autosufficienza regionale e le disposizioni sull'«end of waste», che stanno rendendo difficoltoso il recupero di materia, in particolare proveniente dai rifiuti speciali. Per quanto riguarda la produzione totale dei rifiuti speciali in Lombardia, si attesta sui 32, 2 milioni di tonnellate, di cui 15, 4 milioni di tonnellate da costruzione e demolizione, 14 di rifiuti non pericolosi e 2,7 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi. La gestione dei rifiuti speciali è soggetta alle regole del «libero mercato»: possono essere infatti inviati ad impianti di trattamento ubicati al di fuori della regione senza alcuna particolare restrizione. Dovranno essere incentivate le nuove filiere di recupero e riciclo, favorendo la diffusione dell'utilizzo dei sottoprodotti. Saranno definite le linee di indirizzo volte e prevenire forme di gestione illecita dei rifiuti sul territorio regionale e le linee operative per coordinare l'attività dei «nuclei ambiente».