Rimborsi ai nonni vittime di truffe Ma pochi lo sanno

Che ci fosse un problema nella comunicazione è chiaro, parlano i numeri. Dal 2008 il Comune fornisce un servizio di sostegno agli anziani ultrasettantenni vittime di truffe borseggi, furti, rapine. Il progetto di chiama «AssicuraMi», e la giunta ha appena votato la delibera che conferma uno stanziamento anche per il 2018 pari a 90mila euro. Ma cambia strategia. L'anno scorso infatti hanno chiesto un rimborso 118 anziani (per un ammontare di circa 43mila euro), da inizio anno e fino ad agosto si registrano appena 57 richieste (per poco più di 14mila euro), in pratica quasi tutto il pacchetto di fondi è rimasto in cassa.

La questione è che negli ultimi anni l'esistenza del servizio viene promossa quasi esclusivamente on line, e molti over 70 probabilmente non hanno grande dimestichezza con il web. Ecco perchè la giunta ha appena riconfermato 90mila euro di fondi per il 2018, ma si tornerà ai vecchi sistemi, volantinaggio nei quartieri più a rischio, saranno soprattutto i vigili di quartiere ad andare incontro a chi potrebbe avere bisogno di una mano per le spese.