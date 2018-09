«Risorse scarse, costi sempre crescenti La sanità pubblica reggerà se cambia»

Alberto Giannoni

Assessore Gallera, il presidente dell'Ordine dei medici Rossi lancia un allarme sulla sanità pubblica, che sarebbe a rischio, messa «a dura prova», a vantaggio di mutue private e welfare aziendali. Cosa ne pensa?

«Io condivido il grido d'allarme. Ma occorre cambiare passo. Negli anni sono state introdotte norme per limitare gli investimenti. È stato bloccato il costo del personale, stabilendo che nel 2020 fosse pari al 2004 tagliato dell'1,5%. I contribuiti alla sanità privata sono fermi, sono state ridotte le borse di studio per le specializzazioni, il fondo sanitario non è finanziato in modo adeguato rispetto ai bisogni crescenti...».

Quindi la premessa doverosa è che le risorse a disposizione sono sempre meno?

«Oggi sono 11 miliardi messi a bilancio, il 6,6% del Pil. La media europea è l'8,5%. E nessuno ha un sistema universalistico come il nostro. Alla Lombardia vanno 18 miliardi, il 16%. (...)