Sangue a Milano nella notte di Halloween

Una violenta rissa, tra cittadini di origine irachena, è avvenuta la scorsa notte tra corso Buenos Aires e la zona della Stazione Centrale, a Milano. Il violento diverbio, sfociato poi in accoltellamento, ha lasciato sull’asfalto due feriti, di cui uno grave. Tutto sarebbe iniziato verso le 20,45 all’angolo tra via Vitruvio e via Benedetto Marcello, quando alcune persone avrebbero iniziato a litigare violentemente. La rissa in poco tempo si è trasformata in una vera e propria aggressione con tanto di coltello. Due gli uomini feriti, un 29enne e un 36enne. Alcuni passanti hanno avvertito i soccorsi e, poco dopo, sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica.

Il ferito più grave è l’uomo di 36 anni, ritrovato accasciato sulla banchina della fermata del tram, con sei pugnalate sul corpo, di cui due sul petto e quattro alla schiena. La vittima è risultata essere uno straniero regolarmente in Italia, senza fissa dimora. Avrebbe alcuni precedenti penali. Quando è stato soccorso non era in grado di parlare e il personale medico lo ha trasportato d’urgenza al Policlinico di San Donato.

L’altro, il 29enne, ha chiesto invece aiuto ai proprietari di un albergo in via Alessandro Tadino, poco distante dal luogo della rissa. Aveva almeno quattro fendenti sul corpo e un piccolo coltello insanguinato conficcato nell’anca. L’uomo, anche lui regolare nel nostro Paese e noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato al Niguarda. Sembra che addosso avesse un piccolo coltello compatibile con le ferite inferte all’altra vittima.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri insieme alla pattuglia mobile di zona della Compagnia Duomo. A loro il duro lavoro di ricostruire quanto avvenuto e di rintracciare le altre persone coinvolte nella rissa, che se la sono data a gambe poco prima del loro arrivo. Un aiuto in tal proposito potrebbe giungere dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere di sicurezza presenti nel quartiere, almeno due sarebbero attive. Entrambi i feriti non riverserebbero comunque in pericolo di vita.

