La rivolta degli anziani: sventano le truffe in tv

Un campus delle Arti allo scalo Farini. L'Accademia di Brera si allarga nell'edificio degli ex magazzini ferroviari che i milanesi hanno imparato a (ri)conoscere negli ultimi mesi con la festa del Pd e eventi glamour dopo anni di abbandono. L'Accademia ha archiviato - insieme al progetto della Grande Brera - l'ipotesi di espandersi negli spazi della caserma di via Mascheroni e ieri con Comune e Fs ha firmato la lettera d'intenti per dare il via al trasferimento di una parte dei laboratori di tecnologia, restauro e design che oggi sono dislocati tra Arcore e viale Marche in via Valtellina. Altre attività arrivreanno negli anni a venire. «Contiamo di aprire il campus già per il prossimo anno accademico 2018/2019» assicura la Pomodoro. E sarà il primo passo di un progetto da 30-40 milioni di euro. A fine febbraio Fs lancerà il bando internazionale per disegnare il masterplan dello scalo e il campus avrà «una degna collocazione» assicura Sala. E così, sottolinea, «potrà accogliere più studenti italiani e stranieri che oggi restano fuori».