Rizzo: «Comune e Atm nascondono gli atti»

Basilio Rizzo versus Palazzo Marino. Si avrà tra circa un mese l'esito del ricorso al Tar della Lombardia presentato dal capogruppo di Milano in Comune, Basilio Rizzo nei confronti dell'amministrazione e di Atm per poter avere i documenti relativi alla proposta di realizzazione della nuova società Milano Next, per la gestione del trasporto pubblico di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. La proposta è stata presentata il 7 maggio da un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Atm e da altre società, il ricorso è stato depositato il 27 settembre. La decisione di ricorrere al tribunale amministrativo è arrivata dopo che «anche scaduto il termine di 90 giorni previsto dalla legge» in cui l'amministrazione si doveva esprimere sulla fattibilità di proposta di project financing «gli atti non sono arrivati - ha spiegato Rizzo - e dal Comune hanno detto che non si erano ancora concluse le attività istruttorie sulla fattibilità. Mi hanno detto che avevano ancora bisogno di tempo senza indicarmi di quanto».

Contestati da Basilio Rizzo il «mancato accesso agli atti», ovvero la negazione del diritto di conoscere i documenti pubblici e la legittimità della proroga dei 90 giorni. L'avvocato Stefano Nespor ha spiegato che il consigliere comunale «in quanto rappresenta l'interesse pubblico non deve avere limitazioni» nell'essere informato. «Secondo noi è illegittima la proroga ai 90 giorni e quindi la proposta di project financing per la nuova società è decaduta». Secondo Rizzo «l'amministrazione sta aspettando la sentenza perchè non ha coraggio di prendere una decisione su questa partita». Il contratto di servizio tra Comune ed Atm sulla gestione del trasporto pubblico scadrà a ottobre 2020. Rizzo promette battaglia anche sui documenti relativi al nuovo stadio.

MBr