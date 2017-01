Roghi in strada Vigili del fuoco presi a bottigliate

Alle 2 dell'altra notte alcuni anziani residenti della zona hanno segnalato la presenza di fumo in via Gola. Quando sono arrivati i vigili del fuoco del vicino distaccamento di via Darwin, c'erano solo dei vecchi mobili dati alle fiamme in mezzo alla strada tra via Emilio Gola e via Pichi. I pompieri hanno domato il rogo in pochi minuti e poi si sono allontanati.

Mezz'ora più tardi altre segnalazioni al 112 sempre per la presenza di fiamme in strada e nuovo intervento dei vigili del fuoco che però stavolta sono stati respinti a bottigliate e con il lancio di petardi da dei ragazzi, molti militanti del centro sociale «Cuore in Gola». I pompieri sono stati cosi costretti a retrocedere e, i giovani hanno proseguito la loro festa non autorizzata in strada. Nessuno è rimasto ferito.