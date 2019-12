Romantica Lucerna tra magia dell'inverno e fascino medievale

Valentina Castellaro Chiodo

Incastonata fra le montagne, si specchia nell'acqua e diventa una destinazione romantica in tutte le stagioni, ma è in inverno che Lucerna, la piccola città dalle architetture medievali, con i suoi angoli senza tempo, offre il meglio di sé. La si ricorda come città della musica, delle piazze e delle chiese, ma l'anima di Lucerna si incontra subito sull'inconfondibile Ponte della Cappella, l'angolo più fotografato, uno dei più antichi ponti coperti d'Europa su cui gli innamorati passeggiano per poi partire verso rilassanti gite in battello, oppure attraversato da grandi e piccini per visitare il centro storico, raccolto e ricco di edifici decorati del tardo Rinascimento, ancora circondati da possenti mura.

L'odore di cannella si diffonde per le strade e sulle sponde del lago e invita alla scoperta dell'atmosfera accogliente nel tradizionale Mercatino di Natale, che si svolge fino al 21 dicembre su Franziskanerplatz, la piazza della Chiesa francescana, scintillante di luci e brulicante di bancarelle.

Nei weekend si può incontrare anche l'Handcraft Market in Weinmarkt, per gli appassionati di ceramiche, piccole sculture e creazioni rigorosamente fatte a mano, mentre dal 14 al 17 dicembre chi ama la musica dal vivo potrà ascoltare i concerti che allieteranno l'area di Kapellplatz.

Scenografica e divertente, ghiacciata al punto giusto, e gratuita, è la pista di pattinaggio Live on Ice, con vista sul lago e le montagne, appoggiata sull'Europaplatz, dove pattinatori provetti e professionisti potranno volteggiare fino al 5 gennaio 2020, fra luminarie e tazze bollenti di vin brulé (liveonice.ch). La pista si trova di fronte al futuristico KKL, il celebre teatro che ospita il Centro Cultura e Congressi, disegnato dall'archistar Jean Nouvel, che dal 1938 è sede del Lucerne Festival, una delle rassegne di musica classica più note a livello internazionale (si svolge a Pasqua, in estate e a novembre). Trasforma Lucerna in un palcoscenico unico, con orchestre e solisti giunti da ogni parte del mondo.

Gli amanti dell'arte non perdano la prestigiosa Collezione Rosengart, ospitata nell'edificio neo-classico in stile impero che un tempo era la Banca Nazionale Svizzera e oggi raccoglie un vero e proprio tesoro: oltre 300 pezzi unici, ben 180 opere di Pablo Picasso, circa 125 pezzi di Paul Klee e lavori di venti altri artisti impressionisti o moderni, come Cézanne, Monet o Matisse. Parte della collezione privata del mercante d'arte Siegfried Rosengart e di sua figlia Angela, sono divenuti un inestimabile patrimonio museale per la città (rosengart.ch/en/).

A gennaio Lucerna continua a risplendere grazie al Lilu Light Festival, la festa delle luci (dal 9 al 19) che ogni sera dalle 18 alle 22, attraverso oltre 20 installazioni artistiche illumina in modo creativo e originale palazzi e piazze, monumenti e vicoli intorno al Lago dei Quattro Cantoni: sarà piacevole assistere agli eventi tematici, come le serate a lume di candela, i concerti nelle chiese con proiezioni di luci artistiche o le visite guidate per scoprire i segreti delle opere (lichtfestivalluzern.ch/).

Ulteriori info e dettagli su: Svizzera.it/Lucerna