Rozzano, mensa gratuita per tutti gli alunni

Da quando suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico a Rozzano, gli alunni avranno il pranzo gratis. Lo ha annunciato il neosindaco della cittadina, Gianni Ferretti, dopo averlo promesso in campagna elettorale.

Dai figli delle famiglie agiate, a quelli delle famiglie morose: tutti gli studenti delle scuole materne, elementari e medie potranno usufruire del servizio a patto che i genitori siano in regola con i pagamenti. In caso di morosità, ad esempio, alle famiglie basterà sottoscrivere un piano di rientro a rate delle quote non versate. " Consideriamo la refezione scolastica parte integrante di un percorso educativo e lo valutiamo come un diritto costituzionale ", ha dichiarato il sindaco Ferretti, eletto lo scorso giugno con Forza Italia.

La misura decisa dal Comune è unica in Italia e riguarda, come ha spiegato il Corriere, un totale di 4.500 studenti. Per finanziare l'acquisto dei pasti, a cura della partecipata comunale Ama Rozzano, sono stati stanziati 2 milioni 600 mila euro. Solo i non residenti nel Comune dovranno continuare a pagare il pasto (che a seconda dell'Isee varia da 1 euro e 55 centesimi a 5 euro e 99).

" Siamo gli unici amministratori pubblici a livello nazionale che hanno deciso la gratuità di questo servizio. Auspico che queste scelte favoriscano anche il meccanismo di sanare debiti pregressi ", ha concluso il primo cittadino.