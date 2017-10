Ruba l'uva da un camion: in manette

Un marocchino di 30 anni che aveva appena rubato una cassa di uva da un camion parcheggiato in strada è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica in via San Paolino, alla Barona. Sul posto è intervenuta la polizia.

A lanciare l'allarme sono stati due passanti, ragazzi di 21 anni, che hanno notato l'uomo mentre tagliava il telo di copertura di un furgone impossessandosi di una cassa di uva.

I due hanno cercato di bloccarlo, l'uomo ha reagito, ne è nato un parapiglia a seguito del quale il marocchino è fuggito.

Dopo averlo cercato a lungo i poliziotti lo hanno trovato nei dintorni e lo hanno arrestato.