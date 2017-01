Rubano 4 epilatori al discount, zingare in cella

Ceretta o epilatore elettrico? La controversia è annosa: sempre di dolorosi strappi si tratta, ma i pareri sono differenti assai. Solo le zingare arrestate per furto aggravato martedì pomeriggio sembra avessero le idee chiare su come eliminare i peli superflui. Così sono entrate in un discount di via Bezzi (zona De Angeli) e ne hanno rubati uno per ciascuna. Una volta alla cassa le donne - una delle quali con una carrozzina dove dormiva un bebé - si sono presentate per pagare delle bibite, nascondendo accuratamente gli epilatori. Non si erano accorte però di essere state osservate a lungo dagli addetti alla sicurezza del discount che prima hanno provveduto a bloccarle, quindi hanno avvertito le forze dell'ordine.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile che hanno trovate l'oggetto del desiderio delle 4 «signore» - tutte tra i 35 e i 39 anni - arrestate per furto aggravato e «spedite» in Direttissima.

PaFu