Run4Me, la corsa per donne con l'istruttore di Madonna

Dopo il grande successo della prima edizione, torna anche nel 2017 il ricco programma di allenamento al femminile Run4Me, un'onda rosa e di benessere che attraverserà l'Italia da gennaio a luglio. L'iniziativa ideata da Rcs Active Team - Rcs Sport in collaborazione con Lierac, con il patrocinio della Polizia di Stato e di Palazzo Marino per l'evento milanese, è dedicata a tutte le donne e aperta ai loro accompagnatori che vogliono tenersi in forma, scoprire la gioia di correre e allenarsi insieme e passare una mattinata spensierata insieme alle proprie amiche. Da quest'anno l'allenamento a Milano avrà una nuova location indoor: la palestra Hard Candy Fitness di Piazza della Repubblica, marchio di fitness creato nel 2009 dall'icona del pop femminile Madonna, da sempre appassionata di sport e di attività fisica. All'interno della struttura si svolgeranno sette appuntamenti di fitness propedeutico alla corsa. Le uscite di running avranno luogo ai Giardini Montanelli. Il programma prevede una quota di adesione minima, valida per tutti i 7 mesi di allenamento e per tutte le attività proposte, running, fitness e yoga, con una lezione di prova durante il primo incontro e raccolta adesioni al successivo. Le partecipanti potranno dunque scegliere tra l'iscrizione base di 5 euro o l'iscrizione plus di 10 euro, che prevede il rimborso delle spese mediche in caso di infortunio. Il nuovo calendario di Run4Me a Milano prevede un totale di 20 appuntamenti al sabato mattina, a partire dal 21 gennaio e fino all'8 luglio: 13 saranno dedicati al running e 7 al fitness, con corsi tra quelli ideati dal personal trainer di Madonna, Craig Smith, come Breathe Kombat, Antigravity®, Barrè, Engine e allenamento funzionale. A marzo e maggio ci saranno inoltre una serie di allenamenti creati appositamente per le neo-mamme e i loro piccoli da Mamma Fit, associazione sportiva ideata da due istruttrici di fitness per le mamme