Saldi pure sui film: ecco cosa vedere

In tempi di saldi anche il cinema non si sottrae alle promozioni e da oggi per tutta la settimana il biglietto di ingresso scende a 3 euro nella maggior parte delle sale milanesi e in alcune della provincia. Quale occasione migliore dunque per rivedere qualche opera particolarmente piaciuta o assistere a qualche titolo che è andato perso nei giorni e negli impegni dei mesi scorsi. Perché qualcosa di nuovo c'è, ma soprattutto c'è molto già rodato. Solitamente, la stagione attuale non è ricca di uscite fresche e non sempre tutto quello che sbarca sul grande schermo in questo periodo è degno del tempo che richiede in sala. Occorre quindi scegliere con attenzione.

Molti, si diceva, i cinema che aderiscono alla promozione ministeriale del Mibact. A Milano lo sconto è praticato ad Anteo - Palazzo del cinema, Arcobaleno, Ariosto, Arlecchino, Martinitt, Anteo - Citylife, Centrale, Colosseo, Ducale, Eliseo, Gloria, Mexico, Odeon, Orfeo, Uci Bicocca, Uci Certosa. In provincia ingressi tagliati a The Space Cerro Maggiore e Rozzano, Uci Milanofiori e Pioltello. Fino a domenica, senza distinzione di orari, si potrà assistere a qualunque spettacolo pagando solo tre euro a persona.