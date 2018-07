San Siro, Sala molla il pressing

Appelli, proposta di terreni per realizzare un secondo stadio in città, ultimatum. Alla luce della situazione societaria del Milan e visto che neanche l'Inter smania per investire grossi capitali sul restyling di San Siro, il sindaco Beppe Sala dopo mesi di pressing si arrende: «Io ho fatto quello che era possibile fare ma a questo punto mi pare che la situazione non vedrà a breve una via d'uscita, temo che sull'idea di lavorare su San Siro per farlo diventare uno stadio internazionale e moderno si debba aspettare». Temo, ha ripetuto ieri, «che il sogno di dare un San Siro diverso a Milano al momento rimanga un sogno. Un obiettivo più che un sogno, ma in queste condizioni non si può andare avanti, i club hanno altre priorità».

E Sala alla vigilia del Consiglio nazionale del Coni che si riunirà oggi a Roma per iniziare a discutere sulla candidatura di Milano, Torino o Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 prevede tempi più lunghi del previsto per la scelta, neanche fine luglio ma addirittura settembre. «Spero di sbagliare - afferma . ma la mia impressione è che la scelta possa slittare a settembre, temo un pò l'impasse tra Coni e governo. Credo che il Coni starà attento a non andare alla conta senza copertura politica totale. Certo non gradisco che esponenti del governo dicano che hanno un rapporto privilegiato con alcune città». Un attacco diretto a Luigi Di Maio che sostiene la M5S Chiara Appendino. Sala non ha sentito la sindaca di Torino, «non ci stiamo parlando - conferma -. Capisco suo punto di vista, è partita cosi decisa rispetto alla candidatura in questo momento fa fatica ad accettare Milano capofila con uno spazio a Torino. É un peccato perche diventerebbe una candidatura fortissima, ma non posso che rispettare la sua linea politica». Il presidente del Coni Giovanni Malagò conferma che la scelta sarà fatta «tra fine luglio e inizio settembre» e i sindaci «verranno a esporre i loro dossier». E ieri anche l'ex presidente Figc Carlo Tavecchio «da buon lombardo» ha tifato Milano. E ha «sentito che in ambienti Cio sono favorevoli».