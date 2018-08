San Siro verso il «sold out» È già derby tra Milan e Inter

La campagna abbonamenti dell'Inter è già sold out, sul sito del club la scritta in giallo campeggia da giorni accanto allo slogan «A riveder le stelle», che cita l'ultimo canto dell'Inferno di Dante e soprattutto celebra il ritorno in Champions League dopo sei anni.

I 37mila posti messi a disposizione dei tifosi nerazzurri - in pratica mezzo San Siro - sono stati polverizzati dai tifosi, si registra un aumento del 20% rispetto all'anno scorso. Effetto Champions innanzitutto ma anche l'acquisto di Martinez («El Toro») o del Ninja» Nainggolan, dell'ex Lazio Stefan De Vrij. E domani il Milan apre la vendite libera, sull'onda di Higuain e del ritorno, questa volta in «regia», di Maldini. Per il primo derby in campo bisognerà attendere il 21 ottobre.