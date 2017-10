Food, allo scoperta dei sapori e dei prodotti tipici di El Salvador

Il gusto di El Salvador e dei suoi prodotti tipici è protagonista di un incontro per appassionati, operatori e amanti dei viaggi che si terrà giovedì 12 ottobre a Milano, capitale italiana del food internazionale, nello Starhotels Business Palace di via Privata Pietro Gaggia (M3 - Porta di Mare), dalle 16 alle 19.

Protagonista della preparazione dei piatti uno dei più importanti chef salvadoregni, Juan Salomón Miguel, personaggio di fama internazionale grazie ai suoi programmi di cucina in lingua inglese (The Recipe of The Chef in tv e Laser Gourmet con Juan Salómon Miguel in radio). Salomón Miguel è stato anche scelto come ambasciatore dei prodotti agroalimentari salvadoregni all’estero dalla Direzione degli Affari asteri e dai Consigli economici commerciali e di turismo del governo di El Salvador, oltre ad aver lavorato come consulente alimentare nel programma di Promozione delle Esportazioni dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (Usaid) in El Salvador.

A Milano lo chef presenta alcuni piatti tipici, in collaborazione con le aziende produttrici delle materie prime utilizzate, che si presentano per la prima volta in Italia. Ci saranno quindi le Pannocchie fritte con pasta fettuccine e salsa bianca realizzate proprio a partire dalle “tamales” di mais della Crio Inversiones; i Fagioli saltati con salsiccia con i legumi prodotti dalla Arrocera San Francisco; il Pollo al forno con misto di spezie, queste ultime preparate da La Canasta; i Wafles con panna montata e miele di mango cremato fornito dalla Vape; per finire con la Mousse di caffè e mascarpone realizzata con le miscele della Llach Café e il miele della Agroindustrias Moreno. L’incontro sarà anche un’occasione utile per aziende interessate a importare le eccellenze del gusto salvadoregno in Italia.

Da oltre 20 anni El Salvador è cresciuto economicamente, i dati piu recenti si riferiscono alla crescita di 4,7 miliardi nel 2010 a 5.9 miliardi nel 2015, orientandosi sempre di più verso le esportazioni grazie alla stabilità macroeconomica con il dollaro Usa come valuta con corso legale, all’apertura al commercio internazionale e agli investimenti. Il settore agroalimentare, alimenti e bevande rappresenta il 23% del totale esportato grazie alla qualità dei prodotti tradizionali come caffè e zucchero. I principali prodotti di esportazione sono: caffè oro, zucchero, tonno, farina di mais, melassa di canna, dolci, formaggi, miele d’api, frutta e polpa di frutta, cereali. I Paesi europei nei quali El Salvador esporta maggiormente i propri prodotti sono: Germania, Spagna, Italia, Francia.