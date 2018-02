"Sarò portavoce dei milanesi Abbattere le liste d'attesa"

«Conoscere bene il territorio e i problemi dei quartieri mi permetterà di far valere le istanze del capoluogo anche in Regione, sarò il portavoce dei milanesi. E di tutti i lombardi, ovviamente..».

Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Comune, ora tenta il salto in Regione nella lista azzurra. E quale sarebbe il primo problema da risolvere per i cittadini, ad un livello di governo più alto?

«Oggi Milano è sprofondata nel degrado e nell'insicurezza, c'è una totale assenza di regole. La sinistra è inconcludente e si è dimenticata dei problemi veri dei cittadini. Con una Regione ancora di centrodestra ci opporremo alle politiche ideologiche del Pd . E difenderemo il nostro modello di governo che punta a riduzione delle tasse e creazione di posti di lavoro».

Su quali ambiti della Regione invece si può migliorare?

«Il sistema sanitario lombardo è eccellente ma dobbiamo batterci per ridurre le liste d'attesa. Spesso i pazienti si riversano nelle stesse strutture, quando nel territorio ce ne sono altre di pari livello e meno affollate».

Soluzioni?

«Occorre pubblicizzare il nuovo portale on line di Regione Lombardia pensato proprio per consentire agli utenti di individuare il primo posto disponibile per visite o esami specialistici nelle strutture pubbliche e private. E Fi implementerà il servizio per le cure mediche non urgenti, in modo da sgravare alcuni Pronto Soccorso. Tra le priorità: bisogna assicurare il completamento della Città Salute entro il 2021 e del Nuovo Policlinico entro il 2023. E dobbiamo arrivare ad abolire i ticket sanitari entro il 2023».

É stato il garante degli animali durante la giunta Moratti, cosa ha in mente per i quattrozampe?

«Vogliamo introdurre la mutua per gli animali, a cui potranno accedere le persone meno abbienti. Coinvolgeremo nel progetto anche i veterinari liberi professionisti».