Se la cultura teatrale si fa in tre

Viviana Persiani

Un trittico di location unite da un medisimo filo conduttore: l'amore per il teatro. «Manifatture Teatrali Milanesi» (MTM) è una realtà artistica che propone cultura teatrale nelle sale del Teatro Litta e de La Cavallerizza, entrambe in Corso Magenta e al Teatro Leonardo, in città Studi - racconta Gaia Calimani, presidente Fondazione Teatro Litta per le Arti Onlus - Si tratta di una fortuna perché, pur dislocati nella città, i nostri spazi ci consentono di giocare con offerte teatrali e culturali di vario genere. Ogni proposta è un colore di uno stesso arcobaleno di emozioni, di sentimenti, di suggestioni: il nostro pubblico ravvisa l'imprinting di MTM e la nostra programmazione è riconoscibile da tutti. Inconfondibile, direi». Con questo presupposto, Gaia Calimani, anche quest'anno, ha investito energie e competenze per abbracciare nuovamente il progetto MTM promuovendo, con dedizione, un teatro che parli della contemporaneità alla contemporaneità: «In collaborazione con Valeria Cavalli, ho curato la rassegna Le Ragazze raccontano, un contenitore di grande poesia, di arte e del sentire, tipici del mondo femminile. Si tratta di un percorso teatrale attraverso l'arte di attrici, drammaturghe e registe che stanno caratterizzando il panorama teatrale italiano. Le ragazze raccontano non è stata pensata come la solita rassegna al femminile, ma è il cuore della nostra stagione, perché tante saranno le artiste che si alterneranno narrando storie diverse, in modo differente, come i colori e i toni usati. E questa polifonia vuole essere il ritmo che ci accompagnerà per tutto il 2019-2020, per dirla tutta a tutti».

L'inaugurazione dei programmi di Manifatture Teatrali Milanesi è prevista per i primi di ottobre con il Festival Indipendente «Hors», curato da Stefano Cordella e Filippo Renda.

«Abbiamo affidato a questi due giovani registi la direzione artistica della rassegna perché - aggiunge - proprio loro, rappresentano il futuro del nostro teatro. Sentiamo, infatti, l'esigenza di lavorare in prospettiva, investendo sul domani. Questi due artisti, hanno il giusto piglio e una curiosità determinante: in questa rassegna, infatti, Stefano e Filippo si sono messi davvero in gioco e quest'anno per la prima volta, hanno lavorato a Profumo, uno spettacolo di nostra produzione». MTM è anche la casa di artisti come Corrado D'Elia che, anche per la prossima stagione, conferma la sua presenza per «proseguire un percorso poetico pensato per emozionarci ed emozionare», come dice lo stesso D'Elia. Con «La Vie en Rose!» MTM presenta, per la prima volta in un'unica rassegna, tre spettacoli che riprendono il percorso di questi anni dalla compagnia Nina's Drag Queen. «Siamo orgogliosi - conclude - che Showbees di Gianmario Longoni abbia scelto i nostri palcoscenici per presentare gli spettacoli del suo circuito». La campagna abbonamenti è aperta e si può scegliere di abbonarsi anche alla rassegna «Le ragazze raccontano». Disponibile l'app MTM attraverso la quale si potrà usufruire, in modo rapido, di sconti e di promozioni.