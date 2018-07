Una serata per Gaber. Riparte «Zelbio Cult»

Domani al via «Il festival Zelbio Cult - Incontri d'autore su quell'altro ramo del lago di Como» (da domani fino al 1° settembre prevista una dozzina di eventi). Si parte con una serata che è un omaggio al cantautore Giorgio Gaber. In scena a Zelbio - gli incontri si tengono in Piazza della Rimembranza - sale in palcoscenico Gian Piero Alloisio, stretto collaboratore di Gaber e amico di lungo corso; a quindici anni dalla scomparsa del grande artista, porta sul palco uno spettacolo di teatro-canzone: «Il mio amico Giorgio Gaber. Tributo affettuoso a un uomo non superficiale», che è anche un libro (Utet). Una serata in cui aneddoti divertenti e commoventi raccontano, soprattutto, Gaber come persona, nei vari momenti della giornata e non solo sul palco. In famiglia, nel camerino, con i musicisti e i tecnici: Gaber evocato e raccontato con le sue canzoni scritte con Luporini, ma anche da Alloisio stesso con Gaber e Guccini per lo spettacolo «Ultimi viaggi di Gulliver», e canzoni che appartengono a periodi e stili musicali molto diversi. Gian Piero Alloisio cantautore e drammaturgo regalerà una serata che non è soltanto un affettuoso omaggio al maestro, ma anche un momento di aneddoti gustosi e divertenti. Sul palco, Gian Piero Alloisio è accompagnato da Gianni Martini, storico chitarrista di Giorgio Gaber.

Il festival è giunto all'undicesima edizione: motore e ideatore del programma è il giornalista Armando Besio, innamorato di Zelbio, paese natale della famiglia materna; fin da bambino ha deciso con un gruppo di amici di farlo diventare il palcoscenico di incontri colti e divertenti, invitando protagonisti del mondo culturale, mischiando i generi e giocando con le contaminazioni.

Tra gli appuntamenti da non perdere: domenica 29 luglio «I Pomeriggi Musicali» eseguono musiche di Grieg, Respighi e Tchaikovski; evento straordinario in collaborazione con Festival di Bellagio e del Lago di Como. E ancora: il 9 agosto Davide Van De Sfroos e Cecco Bellosi in «C'era una volta il contrabbando sul lago», una serata sul filo della memoria e della nostalgia fra aneddoti, ricordi e qualche bella canzone. Sabato 18 agosto Roberto Mussapi con «Amor là nel profondo», ovvero le più belle poesie d'amore di Leopardi lette e narrate da uno dei più importanti poeti italiani. Chiude il primo settembre Anna Folli con «Morante Moravia, una storia di amore e di libri».