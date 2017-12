Show e sicurezza Arriva lo stop per il teatro Ciak

Dopo lo stop della commissione di vigilanza comunale al cinema Anteo Citylife, che ha dovuto rinviare di 15 giorni l'inaugurazione, e il caso del circo natalizio che ha aperto all'ex scalo Romana con una ventina di giorni di ritardo e dopo presidi e blocchi stradali degli ambulanti, ieri è toccato al teatro Ciak. La commissione (questa volta) prefettizia ieri a mezzogiorno ha effettuato il sopralluogo al Ciak a quattro ore dal debutto della «Bella e la bestia on ice» e non ha concesso l'idoneità per lo spettacolo. Tutte le date annullate. Il patron del Ciak si è scusato con il pubblico e assicura che chi ha acquistato il biglietto sarà rimborsato. Ma si sfoga: «É inconcepibile, avremo chiesto oltre duecento permessi e non è mai accaduto niente di simile, è stata solo una questione burocratica». Dopo la finale di X-Factor il teatro doveva ridurre la capienza, i lavori non erano ancora finiti quando è scattata l'ispezione. Dopo la tragedia in piazza San Carlo a Torino, e gli avvisi di garanzia che hanno colpito anche il sindaco Appendino, c'è una stretta generale. Per l'assessore Carmela Rozza «sulla sicurezza non si può mediare. Gli organizzatori non devono ridursi all'ultimo ma chiedere i permessi e allestire i luoghi a norma per tempo».