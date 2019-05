Si ricandida a Magreglio il sindaco che ha portato il Giro al Ghisallo

Michelangelo Bonessa

Il Giro d'Italia riaccende le luci su Magreglio e il suo museo del ciclismo. Per questo fine settimana l'amministrazione comunale e il Ghisallo Cycling Museum hanno organizzato un programma di eventi tra presente e passato. Ci saranno reading di scrittori appassionati di ciclismo, l'inaugurazione di una nuova sezione del tempio delle due ruote, gite in e-bike, momenti di degustazione dei prodotti locali e un concerto in onore del centenario della nascita del grande campione Fausto Coppi. «Siamo molto contenti che il Giro passi da qui per la visibilità che un grande evento come questo può dare a un piccolo Comune come il nostro che ha già la fortuna di avere il Museo del Ciclismo oltre al santuario del Ghisallo», spiega Danilo Bianchi (nella foto), sindaco di Magreglio e ricandidato domenica con la civica di centrodestra «Insieme per Magreglio, la Svolta» che sfida Donatella Selvini di «Per il cambio Magreglio».

«L'amministrazione ci è stata vicina in ogni modo possibile racconta Antonio Molteni, presidente del museo ed è importante perché il nostro museo è un elemento di forte attrazione per il territorio con un eco internazionale: l'anno scorso, da marzo a novembre, abbiamo avuto 13mila visitatori, di cui 6.500 stranieri provenienti da decine di nazioni diverse». Si parte dunque domenica: dalle 12 alle 14.30 con il reading, durante il quale il caffè sarà gratis per tutti grazie a un'ape car dello storico brand legato al ciclismo Faema, a cui parteciperanno Mimma Caligaris, Mauro Colombo, Sergio Meda, Gianfranco Josti. La sera poi ci sarà la cena di gala al museo per inaugurare una nuova sezione dedicata alla storia della polizia stradale che da 70 anni, casualmente lo stesso anniversario della bolla che ha istituito il santuario del Ghisallo, segue il Giro. Il giorno successivo alle 9,30 parte la gita in e-bike dal Broletto di Como, dove è allestita la mostra Temporary Ghisallo Museum, capitanata dalla direttrice del Museo del Ghisallo Carola Gentilini e dal presidente Ersaf-Regione Lombardia, Alessandro Fede Pellone che con alcuni amici del Museo in compagnia del tour operator Bike 'n Wine, con le e-bike di Cicli Pozzi e con il mezzo della Carovana pubblicitaria Oltrepò raggiungeranno il Museo per una degustazione di eccellenze del territorio. Subito dopo la degustazione, ci sarà il momento dedicato a Coppi realizzato con materiali raccolti nell'archivio del museo e le musiche di Rossella Spinosa.